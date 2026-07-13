В Польше стартовали военные учения у границ с Калининградской областью

В понедельник, 13 июля, в Польше начались учения вооруженных сил страны в воеводствах, граничащих с Калининградской областью России, а также с Гродненской и Брестской областями Беларуси. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны республики.