В Госдуме отреагировали на слова Алиева об отношениях с Москвой

Отношения между Россией и Азербайджаном давно вышли за рамки простой дипломатии — связи двух стран держатся на прочном экономическом и социальном фундаменте. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что диалог между Москвой и Баку полностью нормализован.