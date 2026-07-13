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В Госдуме отреагировали на слова Алиева об отношениях с Москвой

Отношения между Россией и Азербайджаном давно вышли за рамки простой дипломатии — связи двух стран держатся на прочном экономическом и социальном фундаменте. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что диалог между Москвой и Баку полностью нормализован.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Водолацкий подчеркнул, что кооперация между заводами и компаниями двух стран уходит корнями в глубокое прошлое. Совместный выпуск продукции приносит выгоду обеим сторонам. «Это и новые рабочие места, и уровень отношений, который позволяет выполнять все те договоренности, которые у нас существуют», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Политик также напомнил, что Россию и Азербайджан также связывает общая история, которую невозможно перечеркнуть. Именно поэтому, по его мнению, Алиев верно отметил, что все внешние недоразумения и попытки поссорить страны остались в прошлом. «Потому что нашу историю нельзя переписать», — считает Водолацкий.

Он добавил, что у сторон есть амбициозные планы по развитию сотрудничества вплоть до 2030 года. «Я думаю, что сегодня выгода существует как для России, так и для Азербайджана во всех наших отношениях», — резюмировал парламентарий.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что текущий уровень отношений между Баку и Москвой достиг полной нормализации. По его словам, сотрудничество активно развивается, охватывая как традиционные сферы, так и совершенно новые направления.

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