В Госдуме отреагировали на слова Алиева об отношениях с Москвой

Водолацкий подчеркнул, что кооперация между заводами и компаниями двух стран уходит корнями в глубокое прошлое. Совместный выпуск продукции приносит выгоду обеим сторонам. «Это и новые рабочие места, и уровень отношений, который позволяет выполнять все те договоренности, которые у нас существуют», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
Политик также напомнил, что Россию и Азербайджан также связывает общая история, которую невозможно перечеркнуть. Именно поэтому, по его мнению, Алиев верно отметил, что все внешние недоразумения и попытки поссорить страны остались в прошлом. «Потому что нашу историю нельзя переписать», — считает Водолацкий.
Он добавил, что у сторон есть амбициозные планы по развитию сотрудничества вплоть до 2030 года. «Я думаю, что сегодня выгода существует как для России, так и для Азербайджана во всех наших отношениях», — резюмировал парламентарий.
Ранее Ильхам Алиев заявил, что текущий уровень отношений между Баку и Москвой достиг полной нормализации. По его словам, сотрудничество активно развивается, охватывая как традиционные сферы, так и совершенно новые направления.