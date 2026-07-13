Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Решение о присвоении КСИР и «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия» статусов террористических организаций стало возможным благодаря новому закону о национальной безопасности. Парламент принял его на прошлой неделе, и теперь у властей появились дополнительные рычаги для противодействия угрозам, исходящим от подобных организаций.