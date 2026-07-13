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Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Власти Великобритании официально признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает Sky News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как стало известно телеканалу, министр по делам безопасности Анджела Игл направила письменное заявление в парламент. В нем она подчеркнула, что Лондон «зафиксировал деятельность, связанную с КСИР, угрожающую жизни людей на территории Великобритании».

Помимо КСИР, в террористический список включена группировка «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия». По данным телеканала, эта структура имеет связи с Ираном и причастна к целому ряду нападений на еврейскую общину в Соединенном Королевстве.

Решение о присвоении КСИР и «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия» статусов террористических организаций стало возможным благодаря новому закону о национальной безопасности. Парламент принял его на прошлой неделе, и теперь у властей появились дополнительные рычаги для противодействия угрозам, исходящим от подобных организаций.

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