Топливо, генераторы и «ждуны»: Аксенов о ситуации в Крыму

«По ситуации с топливом. Напряжение сохранится еще определенное время. К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет», — рассказал глава Крыма.
Что касается распределения электроэнергии, по его словам, сформировать точные графики сегодня невозможно. При этом Аксенов обещал пояснить причинно-следственную связь принятия каждого решения позже.
«Несмотря на то, что отключение уличного освещения не повлияет на распределение электричества в жилых домах, во всех муниципальных образованиях оно будет сокращено», — отметил он.
Аксенов добавил, что график поставок генераторов в регионы сформирован. Обеспечение начнут с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии — более 12 дней.
«Что касается баллонного газа. Знаю проблематику, знаю сколько абонентов, которые в нем нуждаются. Информацию доведу в ближайшее время. Будет решение, направленное на поддержку граждан в этом направлении», — сообщил глава Крыма.
Он акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили «отсидеться в кустах», гарантировано карьеру в Крыму не построят.
Это касается и депутатского корпуса, и республиканских, и муниципальных исполнительных органов власти. У всех должна быть социальная ответственность и нагрузка. Наша с вами задача — с людьми разделить сложности нынешнего времени. Уверен, что это позволит нам, как и в 2014 году, вместе пройти испытание с честью.
Он подчеркнул, президент России Владимир Путин о проблемах Крыма знает и регулярно помогает региону.
«Докладываю главе государства, и все, что сегодня в человеческих силах и даже свыше, глава государства в отношении Крыма принимает необходимые решения», — отметил Аксенов.
Глава Крыма анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с федеральным центром. Они будут озвучены на этой неделе.
Он призвал жителей и гостей полуострова не множить фейки и не поддаваться на попытки ЦиПСо раскачать межнациональные отношения.
«Всем “ждунам” разных национальностей хочу сказать: вы ничего не добьетесь. Крымчане были объединены, у нас с 2014 года не было ни одного конфликта на межнациональной почве. Уверен, что и в дальнейшем не будет. Нам хватит выдержки, терпения и понимания», — подчеркнул глава региона.