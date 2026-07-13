Посла Германии вызвали в МИД России

«13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России А. Г. Ламбсдорф», — сообщается в Telegram-канале дипведомства.
В тот же день российский посол в Берлине Сергей Нечаев был приглашен в МИД Германии, где ему была изложена позиция немецкого правительства. В ведомстве отметили, что возлагают на Москву ответственность за якобы совершенные кибератаки на ФРГ, ее партнеров по Евросоюзу и Украину.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше