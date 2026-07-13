Посла Германии вызвали в МИД России

В тот же день российский посол в Берлине Сергей Нечаев был приглашен в МИД Германии, где ему была изложена позиция немецкого правительства. В ведомстве отметили, что возлагают на Москву ответственность за якобы совершенные кибератаки на ФРГ, ее партнеров по Евросоюзу и Украину.