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Посла Германии вызвали в МИД России

13 июля посол Германии в России Александр Ламбсдорф был вызван в Министерство иностранных дел РФ.

Источник: РИА "Новости"

«13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России А. Г. Ламбсдорф», — сообщается в Telegram-канале дипведомства.

В тот же день российский посол в Берлине Сергей Нечаев был приглашен в МИД Германии, где ему была изложена позиция немецкого правительства. В ведомстве отметили, что возлагают на Москву ответственность за якобы совершенные кибератаки на ФРГ, ее партнеров по Евросоюзу и Украину.

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