МИД РФ вызвал посла Германии после обвинений в кибератаках

Совет Евросоюза выпустил заявление, в котором обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских стран, в том числе Украины. В Брюсселе утверждают, что хакеры под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». На этом фоне МИД Франции, Германии и Финляндии уже вызвали российских послов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».