Euractiv: фон дер Ляйен и Каллас начали войну за сферы влияния

По данным Euractiv, Еврокомиссия, несмотря на то что на прошлой неделе направила государствам-членам ЕС соответствующие рекомендации по мерам в отношении израильских поселенцев, «далеко не в восторге» от такого шага. Об этом, как полагает издание, свидетельствует тот факт, что в документе ЕК предлагается не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю.