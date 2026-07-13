Euractiv: фон дер Ляйен и Каллас начали войну за сферы влияния

«Война за сферы влияния между фон дер Ляйен и Каллас становится открытой. В Брюсселе начинается противостояние за власть по поводу “вариантов” ограничения или запрета торговли с незаконными израильскими поселениями», — говорится в публикации.
Как отмечает Euractiv, фон дер Ляйен и дипломатическая служба ЕС, которую возглавляет Каллас, ведут борьбу за контроль над внешней политикой объединения. Ряд государств, включая Францию, Испанию, Бельгию, Швецию, Ирландию и Нидерланды, настаивают на введении масштабного запрета на торговлю с израильскими поселенцами. Каллас, испытывающая давление со стороны министров иностранных дел стран блока, в свою очередь воздействует на Еврокомиссию.
По данным Euractiv, Еврокомиссия, несмотря на то что на прошлой неделе направила государствам-членам ЕС соответствующие рекомендации по мерам в отношении израильских поселенцев, «далеко не в восторге» от такого шага. Об этом, как полагает издание, свидетельствует тот факт, что в документе ЕК предлагается не полный запрет, а несколько вариантов ограничений на торговлю.