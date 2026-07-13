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La Stampa: глава Минобороны Италии призвал создать систему обороны с участием Украины

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал создать новую модель европейской безопасности, которая объединит не только государства — члены ЕС, но также Украину, Великобританию, Турцию и другие страны континента.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Пулеметчик итальянской армии выдвигается вперед во время маневров
Источник: NATO
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью итальянской газете La Stampa Крозетто заявил, что США намерены сокращать свое военное присутствие в Европе. По его словам, остается надеяться, что «стратегическая переориентация» Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион будет происходить постепенно, а не внезапно.

Ответом на это, по мнению министра, должно стать укрепление долгосрочной системы безопасности Европы, которая не будет ограничиваться рамками Евросоюза. Будущая модель оборонного сотрудничества должна охватывать весь континент, подчеркнул он.

По мнению итальянского министра, партнерами в новой архитектуре безопасности должны стать Украина, Молдавия, Великобритания, Турция, Норвегия, Швейцария и государства Западных Балкан.

Крозетто также отметил, что военно-политическая ситуация меняется слишком быстро, поэтому при развитии оборонных возможностей необходимо учитывать новые угрозы. В частности, глава итальянского военного ведомства предложил создать общеевропейский центр по борьбе с гибридными угрозами.

По его мнению, такая структура позволит союзникам эффективнее обмениваться информацией и координировать противодействие кибератакам, дезинформации, пропаганде и другим элементам гибридной войны.

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