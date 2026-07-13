La Stampa: глава Минобороны Италии призвал создать систему обороны с участием Украины

В интервью итальянской газете La Stampa Крозетто заявил, что США намерены сокращать свое военное присутствие в Европе. По его словам, остается надеяться, что «стратегическая переориентация» Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион будет происходить постепенно, а не внезапно.