Зеленский решил поменять премьера из-за атак России

«Во внутриполитической жизни Украины вырисовывалось новое противостояние Зеленский — Федоров. Последний — человек с достаточно серьезными политическими амбициями, которые он не скрывает. Ну и те люди, которые стоят за Федоровым, тоже этого не скрывают. И они фактически контролируют самое жирное министерство из всех возможных на Украине — министерство обороны. Это, поверьте мне, даже покруче, чем быть премьер-министром, потому что 60% бюджета Украины поступает на потребности министерства обороны, и плюсом все донаты, которые летят от западных партнеров», — добавил Килинкаров.