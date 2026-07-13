Лукашенко рассказал об условиях трудоустройства узбеков в Беларуси

«Мы готовы оттуда взять людей, но должна быть система. Она у нас есть, она мною определена. Только руководитель берет, и он за них (работников из-за рубежа) несет ответственность… МВД система получила команду: всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть. Не должно быть чохом», — предупредил Лукашенко.