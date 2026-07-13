Лукашенко рассказал об условиях трудоустройства узбеков в Беларуси

«Пенсионер. Ему когда-то надо отдыхать. Поэтому принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать сейчас», — пояснил президент.
Он также напомнил о недавних переговорах в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«В Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей. Я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там (в Узбекистане — Sputnik), в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель — вот он руководит райагросервисом — должен определить, сколько ему надо человек», — рассказал глава государства.
Лукашенко пояснил, что на местах в Беларуси будут решать, работники каких именно специальностей нужны.
По словам белорусского президента, уже примерно 200 человек из Узбекистана готовы приехать на работу в Беларусь. Сейчас идет речь об их трудоустройстве в Витебской области.
«Надо посмотреть юго-восток, вот мы были в Могилевской области. Надо посмотреть, сколько надо людей, какие….», — добавил Лукашенко.
Он заверил, что если кто-то из иностранных работников не доучился, то можно обучить его в Беларуси. Лукашенко при этом позитивно отозвался о тех, кто хочет приехать с семьей.
«Людей у нас не достает, и не надо думать, что вот Илона (корреспондент Белтелерадиокомпании Илона Красутская — Sputnik) завтра родит пятеро. Этого не будет, потому что Европа уже с ума сошла, и у нас это общий тренд европейский», — сказал глава государства.
Он добавил, что в Узбекистане «люди есть, а земли у них нет». При этом страна имеет средства на импорт продовольствия за счет прибыли от добычи полезных ископаемых. Поэтому Лукашенко предложил узбекской стороне отправлять работников, например, в Витебскую и Могилевскую области, для работы в агросекторе.
Затем полученную продукцию можно поставлять в Узбекистан. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой стране стабильный и быстро растущий рынок продовольствия.
«Мы готовы оттуда взять людей, но должна быть система. Она у нас есть, она мною определена. Только руководитель берет, и он за них (работников из-за рубежа) несет ответственность… МВД система получила команду: всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть. Не должно быть чохом», — предупредил Лукашенко.