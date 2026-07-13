Путин пообещал зеркальные и усиленные ответы на атаки по РФ

На экспозиции Путину, в частности, продемонстрировали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».
Комментируя текущую ситуацию, президент подчеркнул жесткую позицию Москвы.
«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал Путин.
Выставка в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. Экспозиция рассказывает, как жители страны поддерживают бойцов СВО, их семьи и фронт. По данным организаторов форума, общая стоимость переданной помощи за четыре года превысила 69 миллиардов рублей, поддержку получили более 1,6 миллиона мирных граждан, а в волонтерской работе приняли участие 95 тысяч человек.