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Путин пообещал зеркальные и усиленные ответы на атаки по РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что ответы на любые удары по территории страны будут не только зеркальными, но и многократно усиленными. Об этом глава государства сказал 13 июля во время осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На экспозиции Путину, в частности, продемонстрировали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Комментируя текущую ситуацию, президент подчеркнул жесткую позицию Москвы.

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал Путин.

Выставка в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. Экспозиция рассказывает, как жители страны поддерживают бойцов СВО, их семьи и фронт. По данным организаторов форума, общая стоимость переданной помощи за четыре года превысила 69 миллиардов рублей, поддержку получили более 1,6 миллиона мирных граждан, а в волонтерской работе приняли участие 95 тысяч человек.