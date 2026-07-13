Послу ФРГ в России указали на недопустимость поддержки Киева

Дипломату было указано на недопустимость усиливающейся поддержки киевского режима со стороны ФРГ. Как сообщается в заявлении МИД России, речь идет о продолжающихся поставках вооружений, а также об организации работы совместных предприятий, с помощью которых совершаются атаки на мирные российские объекты и гражданскую инфраструктуру.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается: «[Вызванному в МИД дипломату] указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России,
Послу Германии также было заявлено о причастности Берлина к террористическим ударам киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России. «13 июля в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России», — проинформировали в МИД РФ.
Кроме того, до германского дипломата была доведена неприемлемость попыток указывать третьим странам, в том числе КНР, на то, как выстраивать отношения с Россией. Ему также указали на безнравственность сползания работы немецкого агитпропа в худшие практики нацистской пропаганды. В МИД РФ добавили, что по окончании командировки посол вернется на родину на автомобиле, что дезавуирует заявления посольства о проблемах с топливом в Москве.