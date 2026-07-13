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Послу ФРГ в России указали на недопустимость поддержки Киева

13 июля в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф.

Источник: AP 2024

Дипломату было указано на недопустимость усиливающейся поддержки киевского режима со стороны ФРГ. Как сообщается в заявлении МИД России, речь идет о продолжающихся поставках вооружений, а также об организации работы совместных предприятий, с помощью которых совершаются атаки на мирные российские объекты и гражданскую инфраструктуру.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается: «[Вызванному в МИД дипломату] указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т. ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре».

Послу Германии также было заявлено о причастности Берлина к террористическим ударам киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России. «13 июля в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России», — проинформировали в МИД РФ.

Кроме того, до германского дипломата была доведена неприемлемость попыток указывать третьим странам, в том числе КНР, на то, как выстраивать отношения с Россией. Ему также указали на безнравственность сползания работы немецкого агитпропа в худшие практики нацистской пропаганды. В МИД РФ добавили, что по окончании командировки посол вернется на родину на автомобиле, что дезавуирует заявления посольства о проблемах с топливом в Москве.

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