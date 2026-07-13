Послу ФРГ в России указали на недопустимость поддержки Киева

Кроме того, до германского дипломата была доведена неприемлемость попыток указывать третьим странам, в том числе КНР, на то, как выстраивать отношения с Россией. Ему также указали на безнравственность сползания работы немецкого агитпропа в худшие практики нацистской пропаганды. В МИД РФ добавили, что по окончании командировки посол вернется на родину на автомобиле, что дезавуирует заявления посольства о проблемах с топливом в Москве.