iDNES: премьер Чехии предъявил президенту публичные претензии из-за места на саммите НАТО

В статье говорится, что премьер и президент Чехии прибыли в Турцию на разных самолетах: Павел появился примерно через час после делегации Бабиша, которая прилетела на правительственном лайнере. Глава чешского государства присутствовал на неформальном ужине лидеров, на который его пригласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Павел также появился на встрече глав делегаций, где главе МИД Чехии пришлось уступить ему место.
Саммит, как я уже сказал, закончился позором. Это было невероятно, унизительно, нам всем было стыдно. А наши партнеры подходили ко мне и спрашивали, почему он [Павел] здесь, что он здесь делает.
Бабиш имел в виду ситуацию, когда на совместном совещании глав делегаций позади него сел Павел, хотя должен был сидеть министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.
Это был худший момент всего саммита… Президент сидит на месте министра иностранных дел. Если бы Мацинка не был бы выше всего этого и не уступил бы ему место, Павел бы сидел в самом конце.
Ранее Бабиш отклонил предложение Павла возобновить консультативные встречи высших должностных лиц по вопросам внешней политики Чехии. Он заявил, что взгляды правительства и президента на внешнюю политику расходятся, и что у него не будет времени на встречи с президентом. В ответ Павел предупредил, что, если правительство не захочет координировать внешнюю политику с президентом, ему «останется только действовать по-своему».
По мнению Бабиша, Павел уже начал свою предвыборную кампанию к следующим президентским выборам, которые запланированы на начало 2028 года. Однако премьер невысоко оценил его способности как политика: «У него нет способности к саморефлексии. Он позволяет манипулировать собой, как марионеткой».