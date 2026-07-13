iDNES: премьер Чехии предъявил президенту публичные претензии из-за места на саммите НАТО

Ранее Бабиш отклонил предложение Павла возобновить консультативные встречи высших должностных лиц по вопросам внешней политики Чехии. Он заявил, что взгляды правительства и президента на внешнюю политику расходятся, и что у него не будет времени на встречи с президентом. В ответ Павел предупредил, что, если правительство не захочет координировать внешнюю политику с президентом, ему «останется только действовать по-своему».