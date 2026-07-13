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Беспрозванных назначил главой минконтроля районного главу из Тульской области

О том, что Николай Терехов переходит на работу в Калининградскую область, источники сообщали еще в середине июня.

В Калининграде новым врио министра регионального контроля и надзора назначен Николай Терехов, до июня этого года возглавлявший администрацию Узловского района Тульской области. О назначении в понедельник, 13 июля, объявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, открывая оперативное совещание правительства.

По словам Беспрозванных, Терехов приступает к руководству вверенным ему министерством с сегодняшнего дня.

«Николай Терехов — руководитель с большим управленческим и жизненным опытом. Изначально его профессиональная карьера была сформирована на стыке двух сфер — военной службы, которой он отдал 15 лет, и муниципального управления — свыше десяти лет на посту главы муниципального образования в Тульской области, обеспечивая решение широкого спектра задач: от финансового планирования до работы с запросами граждан. Исполняющий обязанности министра имеет высшее образование по специальностям “педагогика”, “экономика” и “юриспруденция”, при этом системно развивает свои компетенции: регулярно проходит профессиональную переподготовку, в том числе по актуальным программам ведущих образовательных центров страны: РАНХиГС и МГИМО МИД России. За добросовестную службу и профессиональные достижения отмечен рядом ведомственных и государственных наград, включая медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени», — сообщила о Терехове пресс-служба правительства области.

Напомним, что о переезде Терехова в Калининград тульские СМИ сообщили в середине июня. Далее источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Новому Калининграду» его переход в правительство Калининградской области. Какое именно кресло займет тульский чиновник, источник при этом не уточнил.

Согласно официальной справке Узловской администрации, Терехов родился в Туле в декабре 1968 года, в 1991 году он окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого по специальности «Физическое воспитание», в том же году начал свою трудовую деятельность ассистентом кафедры спортдисциплин.

В 1993 году он был назначен инструктором по организации службы группы охраны Делового клуба службы безопасности акционерной компании «Тулачермет». В том же году был принят на должность технического директора производственно-коммерческой фирмы «ЭДУ».

В 1994 году проработал старшим тренером-инструктором в спортивном клубе «Рекорд», после чего был принят инструктором по организации службы мобильного отряда охраны и сопровождения грузов Управления охраны и безопасности акционерной компании «Тулачермет».

В 2004 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; в 2011 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Юриспруденция». С 1995 года по 2010-й проходил военную службу по контракту. В 2010 году назначен на должность муниципальной службы заместителя главы администрации муниципального образования город Новомосковск. В 2013 году назначен на должность первого заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район, после чего был назначен на должность главы администрации муниципального образования Узловский район. С 20 ноября 2018 года глава администрации муниципального образования Узловский район.

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