Беспрозванных назначил главой минконтроля районного главу из Тульской области

«Николай Терехов — руководитель с большим управленческим и жизненным опытом. Изначально его профессиональная карьера была сформирована на стыке двух сфер — военной службы, которой он отдал 15 лет, и муниципального управления — свыше десяти лет на посту главы муниципального образования в Тульской области, обеспечивая решение широкого спектра задач: от финансового планирования до работы с запросами граждан. Исполняющий обязанности министра имеет высшее образование по специальностям “педагогика”, “экономика” и “юриспруденция”, при этом системно развивает свои компетенции: регулярно проходит профессиональную переподготовку, в том числе по актуальным программам ведущих образовательных центров страны: РАНХиГС и МГИМО МИД России. За добросовестную службу и профессиональные достижения отмечен рядом ведомственных и государственных наград, включая медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени», — сообщила о Терехове пресс-служба правительства области.