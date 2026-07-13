Трамп: США восстанавливают блокаду морских портов Ирана

«Ормузский пролив открыт и останется открытым — с Ираном или без него. Мы восстанавливаем “иранскую блокаду”, названную так потому, что она препятствует только иранским судам или клиентам Ирана входить в пролив или выходить из него. Все остальные страны смогут честно и свободно пользоваться проливом», — написал Трамп.