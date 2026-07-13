Трамп: США восстанавливают блокаду морских портов Ирана

«Ормузский пролив открыт и останется открытым — с Ираном или без него. Мы восстанавливаем “иранскую блокаду”, названную так потому, что она препятствует только иранским судам или клиентам Ирана входить в пролив или выходить из него. Все остальные страны смогут честно и свободно пользоваться проливом», — написал Трамп.
Кроме того, американский лидер сообщил, что США «с этого момента» будут именоваться «хранителем Ормузского пролива». По его словам, Вашингтон намерен получать компенсацию в размере 20% от всех грузов, перевозимых через пролив, для покрытия расходов на обеспечение безопасности судоходства в данном районе.
Ранее, 13 июля, в эфире Fox News Трамп объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль. Накануне военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили о закрытии пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регионе. В то же время, как сообщает Bloomberg со ссылкой на Объединенный морской информационный центр под эгидой ВМС США, Ормузский пролив остается открытым вопреки заявлениям Ирана.