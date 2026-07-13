NYT: Япония создаст разведслужбу для противодействия угрозам со стороны Китая, России и КНДР

Согласно статье, на протяжении нескольких десятилетий японская разведка была разрознена: разведывательные функции частично выполняли полицейские подразделения, сотрудники Министерства обороны и дипломаты. Они собирали и анализировали информацию, но не обменивались разведданными между ведомствами. По словам посла Австралии в Японии Эндрю Ширера, разведывательные возможности страны «были заморожены во времени на десятилетия».