NYT: Япония создаст разведслужбу для противодействия угрозам со стороны Китая, России и КНДР

Согласно статье, на протяжении нескольких десятилетий японская разведка была разрознена: разведывательные функции частично выполняли полицейские подразделения, сотрудники Министерства обороны и дипломаты. Они собирали и анализировали информацию, но не обменивались разведданными между ведомствами. По словам посла Австралии в Японии Эндрю Ширера, разведывательные возможности страны «были заморожены во времени на десятилетия».
Новое Национальное разведывательное агентство начнет работу к декабрю. Его бюджет составит 407 млн долларов. На начальном этапе в новой структуре будут работать сотни человек, включая инженеров-программистов и аналитиков по кибербезопасности. В дальнейшем агентство будет координировать работу примерно 33 тыс. сотрудников государственных ведомств, занятых разведывательной деятельностью.
В последние месяцы руководство Японии в частном порядке обращалось к США, Австралии и Германии. Эти страны, по сведениям NYT, сейчас консультируют Токио по вопросам межведомственной координации, технологий, кадрового обеспечения и приоритетов.
В рамках концепции «сильной и процветающей» Японии премьер стремится окончательно порвать с послевоенными ограничениями. Вслед за отменой запрета на продажу оружия и рекордным увеличением военного бюджета она планирует создать самодостаточный потенциал в области разведки и контрразведки.
Такаити также хочет, чтобы Япония создала отдельную службу внешней разведки, аналогичную американскому ЦРУ. Япония — одна из немногих мировых держав, не имеющих такого ведомства, говорится в статье. Предложенная Такаити реформа также предусматривает создание Национального разведывательного совета, который будет выполнять функции центрального командного центра под председательством премьер-министра.