Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Япония создаст разведслужбу для противодействия угрозам со стороны Китая, России и КНДР

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на фоне угроз со стороны Китая, России и КНДР обратилась к союзникам за помощью в создании централизованной разведывательной службы — первой со времен окончания Второй мировой войны. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на протяжении нескольких десятилетий японская разведка была разрознена: разведывательные функции частично выполняли полицейские подразделения, сотрудники Министерства обороны и дипломаты. Они собирали и анализировали информацию, но не обменивались разведданными между ведомствами. По словам посла Австралии в Японии Эндрю Ширера, разведывательные возможности страны «были заморожены во времени на десятилетия».

Новое Национальное разведывательное агентство начнет работу к декабрю. Его бюджет составит 407 млн долларов. На начальном этапе в новой структуре будут работать сотни человек, включая инженеров-программистов и аналитиков по кибербезопасности. В дальнейшем агентство будет координировать работу примерно 33 тыс. сотрудников государственных ведомств, занятых разведывательной деятельностью.

Согласно NYT, таким образом Токио реагирует на предупреждения о том, что страна превратилась в «рай для шпионов», а противники используют ее для получения запрещенных компонентов оружия и обхода международных санкций.

В последние месяцы руководство Японии в частном порядке обращалось к США, Австралии и Германии. Эти страны, по сведениям NYT, сейчас консультируют Токио по вопросам межведомственной координации, технологий, кадрового обеспечения и приоритетов.

NYT отмечает, что создание централизованной разведывательной службы является одним из приоритетов Такаити, которая продолжает курс на радикальное усиление обороноспособности Японии.

В рамках концепции «сильной и процветающей» Японии премьер стремится окончательно порвать с послевоенными ограничениями. Вслед за отменой запрета на продажу оружия и рекордным увеличением военного бюджета она планирует создать самодостаточный потенциал в области разведки и контрразведки.

Такаити также хочет, чтобы Япония создала отдельную службу внешней разведки, аналогичную американскому ЦРУ. Япония — одна из немногих мировых держав, не имеющих такого ведомства, говорится в статье. Предложенная Такаити реформа также предусматривает создание Национального разведывательного совета, который будет выполнять функции центрального командного центра под председательством премьер-министра.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше