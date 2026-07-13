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Каллас: ЕС продолжит пытаться ввести запрет виз ветеранам СВО

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что в рамках 21-го пакета санкционных мер против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС для российских военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции на Украине. При этом она пообещала продолжить работу в данном направлении.

Источник: AP 2024

«Что касается бывших бойцов. Работа будет продолжена по этой теме, поскольку тут безусловно есть риск для евробезопасности, нельзя давать этим людям возможность приехать в Европу», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопросы журналистов. Она также утверждала, что на Украине «ЕС ведет программы по оказанию психологической помощи участникам боевых действий по реинтеграции в общество».

Кроме того, Каллас выступила с утверждением, что Россия «не ведет такой работы, поэтому эти люди опасны». В действительности на всей территории России действуют бесплатные круглосуточные программы и платформы психологической помощи участникам СВО.

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