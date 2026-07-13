Каллас: ЕС продолжит пытаться ввести запрет виз ветеранам СВО

«Что касается бывших бойцов. Работа будет продолжена по этой теме, поскольку тут безусловно есть риск для евробезопасности, нельзя давать этим людям возможность приехать в Европу», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопросы журналистов. Она также утверждала, что на Украине «ЕС ведет программы по оказанию психологической помощи участникам боевых действий по реинтеграции в общество».