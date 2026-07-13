Пострадавшего при ракетной атаке в Волгограде перевели из реанимации

Ракетный удар регион пережил 27 июня, целью атаки стало промышленное предприятие на севере Волгограда, пострадали 11 человек — они были доставлены в больницу, двое погибли. Тело 53-летней Татьяны Моторыгиной обнаружили сразу же, тело 61-летнего Олега Варламова — к вечеру следующего дня в ходе ликвидации последствий. Родные простились с ними 3 июля.