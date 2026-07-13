Пострадавшего при ракетной атаке в Волгограде перевели из реанимации

В волгоградском облздраве сообщают: еще один пострадавший в ходе ракетной атаки ночью 27 июня выписан из стационара. Самочувствие пациента улучшилось настолько, что медики посчитали возможным отправить его на амбулаторное лечение.
«Второй пострадавший продолжает находиться под медицинским наблюдением. Его перевели из реанимационного отделения в профильное, жизни мужчины ничто не угрожает, врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — поделились в региональном комитете здравоохранения.
Ракетный удар регион пережил 27 июня, целью атаки стало промышленное предприятие на севере Волгограда, пострадали 11 человек — они были доставлены в больницу, двое погибли. Тело 53-летней Татьяны Моторыгиной обнаружили сразу же, тело 61-летнего Олега Варламова — к вечеру следующего дня в ходе ликвидации последствий. Родные простились с ними 3 июля.