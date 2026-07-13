ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России

«Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко», — сказала госпожа Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС (трансляция велась на YouTube-канале Reuters).
По словам Каи Каллас, в новый санкционный список войдут 250 позиций. Из перечня исключили ограничения на поставки российской рыбы. «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — отметила она.
Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций 9 июня. Ожидается, что список будет включать санкции против компаний в сфере производства БПЛА, временную заморозку потолка цен на российскую нефть, ограничения на импорт и другие меры, сообщала Кая Каллас.
Подробнее — в материале «Ъ» «Европа собирается с санкциями».