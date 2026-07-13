США ввели санкции против белоруса и украинца за поддержку хакеров

Как уточняется, их обвиняют в оказании поддержки хакерской деятельности, направленной против частного и государственного секторов США.
Ограничения также затронули провайдера First VPN Service (1VPNS), администратором которого назван Рашевский.
По данным американской стороны, инфраструктуру 1VPNS ликвидировали в мае при поддержке ФБР.
Силаев и Рашевский, по версии Вашингтона, поддерживали хакеров, атаковавших больницы, школы и местные власти в Соединённых Штатах.
Ранее в США анонсировали законопроект о новых санкциях против России.