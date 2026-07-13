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США ввели санкции против белоруса и украинца за поддержку хакеров

Соединённые Штаты ввели санкции против гражданина Белоруссии Евгения Силаева и украинца Дмитрия Рашевского, объявили в американском Минфине.

Как уточняется, их обвиняют в оказании поддержки хакерской деятельности, направленной против частного и государственного секторов США.

Ограничения также затронули провайдера First VPN Service (1VPNS), администратором которого назван Рашевский.

По данным американской стороны, инфраструктуру 1VPNS ликвидировали в мае при поддержке ФБР.

Силаев и Рашевский, по версии Вашингтона, поддерживали хакеров, атаковавших больницы, школы и местные власти в Соединённых Штатах.

Ранее в США анонсировали законопроект о новых санкциях против России.

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