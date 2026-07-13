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Парламент Венгрии принял поправку об отстранении президента

Парламент Венгрии утвердил 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента от должности и введение ограничения сроков полномочий для депутатов. Голосование прошло в отсутствие представителей оппозиционных фракций.

Источник: Kate Kasiutich/CC0

Законопроект был внесен премьер-министром Петером Мадьяром 4 июля. За принятие поправки проголосовали 139 депутатов от партии «Тиса». Шесть парламентариев от партии «Наша Родина» высказались против.

Депутаты от оппозиционных партий «Фидес» и «Христианско-демократической народной партии» бойкотировали заседание. Отмечается, что это не воспрепятствовало принятию документа, так как партия «Тиса», возглавляемая Мадьяром, обладает конституционным большинством в законодательном органе.

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