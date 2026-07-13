Заявление об отставке Свириденко поступило в Верховную раду

Заявление об отставке Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины поступило в Верховную раду. Об этом заявил спикер рады Руслан Стефанчук на своей странице в соцсетях.
Ранее сообщалось, что вопрос замены премьер-министра Украины будет рассматриваться в текущий четверг.
Сайт KP.RU писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение сделать кадровые изменения в правительстве. Свой пост покидает премьер-министр страны Свириденко. Она подтвердила заявление Зеленского о своем уходе с занимаемой должности.