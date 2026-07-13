Политика-иноагента Бориса Надеждина отпустили из отдела полиции до суда

«Уж не знаю, что там наверху происходит. Как только привезли в ОВД, сказали, что вот сейчас оформим протокол — и сразу в суд. Но в итоге два часа ждали, когда повезут в суд. А потом вынесли повестку на пятницу», — сообщил политик в своем Telegram-канале.