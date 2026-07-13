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NYT: экс-президента Ирана арестовали из-за связей с «Моссадом»

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под арестом. Причиной называются его многолетние связи с израильской разведкой. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

Источник: AP 2024

Как утверждает газета, на протяжении года «Моссад» проводил секретную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось утвердить его в качестве нового лидера страны после свержения нынешнего режима.

Авторы расследования, цитируя сотрудников израильских спецслужб, заявляют, что в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу бывшего президента Ирана с тогдашним директором израильской разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для этого израильтяне попросили одного из венгерских ученых пригласить Ахмадинежада на конференцию по изменению климата, проходившую в венгерской столице.

По данным газеты, Израиль неоднократно перечислял крупные суммы денег пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Пиком операции, как отмечает The New York Times, стал день удара израильских сил по Тегерану 28 февраля этого года. Тогда сообщалось, что несколько ракет попали в резиденцию бывшего президента. Разрушено было не жилое здание, а строение, в котором располагалась охрана Ахмадинежада. Вскоре после этого к комплексу подъехал черный автомобиль Peugeot, в котором экс-президент убыл в неизвестном направлении. По мнению ряда иранских источников газеты, таким образом агенты «Моссада» в Тегеране перевезли Ахмадинежада в безопасное место.

Однако при невыясненных обстоятельствах Ахмадинежад, судя по всему, рассорившись с израильтянами, покинул это безопасное место. Он не появлялся на публике до прошлой недели, когда его кратко видели на похоронах аятоллы Али Хаменеи. Как сообщает газета, он находился в окружении «людей, выглядевших как охранники».

Нынешний статус бывшего президента остается неясным. Иранские источники газеты говорят, что он находится под домашним арестом, а охраняют его сотрудники разведслужбы КСИР.

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