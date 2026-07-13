NYT: экс-президента Ирана арестовали из-за связей с «Моссадом»

По данным газеты, Израиль неоднократно перечислял крупные суммы денег пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Пиком операции, как отмечает The New York Times, стал день удара израильских сил по Тегерану 28 февраля этого года. Тогда сообщалось, что несколько ракет попали в резиденцию бывшего президента. Разрушено было не жилое здание, а строение, в котором располагалась охрана Ахмадинежада. Вскоре после этого к комплексу подъехал черный автомобиль Peugeot, в котором экс-президент убыл в неизвестном направлении. По мнению ряда иранских источников газеты, таким образом агенты «Моссада» в Тегеране перевезли Ахмадинежада в безопасное место.