МИД Нидерландов вызвал посла РФ Тарабрина из-за обвинений в кибератаках

Издание уточнило, что Россию обвиняют в якобы взломе частных камер видеонаблюдения на маршрутах перевозки военной техники. При этом никаких доказательств причастности к хакерской атаке Москвы не приводится.
Как писал сайт KP.RU, ранее аналогичное обвинение выдвинул и МИД Германии. Ведомство вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева, чтобы передать ноту протеста.
В свою очередь посол РФ Сергей Нечаев опроверг обвинения ЕС в кибератаках и пригрозил последствиями на антироссийские санкции. Выбранный политический путь ФРГ опасен, а подобные заявления приведут к дальнейшей эскалации.
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