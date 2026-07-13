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МИД Нидерландов вызвал посла РФ Тарабрина из-за обвинений в кибератаках

Гаага обвинила Москву в якобы взломе частных камер видеонаблюдения.

МИД Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина в связи с обвинениями в кибератаках. Об этом сообщил портал Nu.nl со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства королевства Тома Берендсена.

Издание уточнило, что Россию обвиняют в якобы взломе частных камер видеонаблюдения на маршрутах перевозки военной техники. При этом никаких доказательств причастности к хакерской атаке Москвы не приводится.

Как писал сайт KP.RU, ранее аналогичное обвинение выдвинул и МИД Германии. Ведомство вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева, чтобы передать ноту протеста.

В свою очередь посол РФ Сергей Нечаев опроверг обвинения ЕС в кибератаках и пригрозил последствиями на антироссийские санкции. Выбранный политический путь ФРГ опасен, а подобные заявления приведут к дальнейшей эскалации.

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