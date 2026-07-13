Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В Крыму создан оперативный штаб для поддержки работы туристической отрасли в режиме ЧС. В него вошли 500 представителей турбизнеса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма.

Источник: РИА "Новости"

11 июля правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, а Севастополь — 584,5 млн рублей.

«Министерством курортов и туризма РК создан оперативный штаб, в который вошли более 500 туристических предприятий Крыма. Основной задачей штаба является оперативная передача информации об актуальных мерах государственной поддержки турбизнеса на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях», — отметили в профильном министерстве.

В рамках работы оперативного штаба также рассматривается вопрос предоставления юридической поддержки объектам гостиничного хозяйства и туроператорам. Отдельное внимание уделяется вопросам энергоснабжения и обмена опытом при использовании альтернативных источников энергии.

Также для региона разрабатываются другие меры поддержки турбизнеса во время режима ЧС. По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, утверждение соответствующих постановлений и механизмов выделения субсидий ожидается в ближайшее время.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше