В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли

11 июля правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, а Севастополь — 584,5 млн рублей.
«Министерством курортов и туризма РК создан оперативный штаб, в который вошли более 500 туристических предприятий Крыма. Основной задачей штаба является оперативная передача информации об актуальных мерах государственной поддержки турбизнеса на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях», — отметили в профильном министерстве.
В рамках работы оперативного штаба также рассматривается вопрос предоставления юридической поддержки объектам гостиничного хозяйства и туроператорам. Отдельное внимание уделяется вопросам энергоснабжения и обмена опытом при использовании альтернативных источников энергии.
Также для региона разрабатываются другие меры поддержки турбизнеса во время режима ЧС. По словам министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия, утверждение соответствующих постановлений и механизмов выделения субсидий ожидается в ближайшее время.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.