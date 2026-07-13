Каллас заявила, что ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками

Как писал сайт KP.RU, 13 июля МИД Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина в связи с обвинениями в кибератаках. При этом никаких доказательств причастности к Москвы к якобы взломе частных камер видеонаблюдения на маршрутах перевозки военной техники не приводится.