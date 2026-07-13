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Каллас заявила, что ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками

Каллас не предъявила доказательств причастности РФ к кибератакам.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз (ЕС) вызовет представителя России при объединении Кирилла Логинова. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«ЕС вызовет представителя России при Европейском союзе», — сказала она на пресс-конференции заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Еврочиновница связала вызов российского представителя с кибератаками, в причастности к которым бездоказательно обвиняют Москву.

Как писал сайт KP.RU, 13 июля МИД Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина в связи с обвинениями в кибератаках. При этом никаких доказательств причастности к Москвы к якобы взломе частных камер видеонаблюдения на маршрутах перевозки военной техники не приводится.

Аналогичные обвинения в адрес России высказали в Германии и Финляндии. При этом посол РФ в Берлине Сергей Нечаев категорически отверг обвинения ЕС в кибератаках и пригрозил последствиями на антироссийские санкции.

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