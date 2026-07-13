В дипмиссии России заявили, что Лондон помогает кибермошенникам

Россия выступает за коллективную выработку универсальных норм и стандартов по борьбе с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), подчеркнули в посольстве. Дипмиссия также напомнила, что в 2024 году Генассамблея ООН одобрила разработанную по инициативе России Конвенцию против киберпреступности. «Однако Британия своими санкциями подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом. Тем самым только играет на руку интернет-мошенникам», — говорится в сообщении посольства.