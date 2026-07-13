В дипмиссии России заявили, что Лондон помогает кибермошенникам

Вводя санкции против России, Великобритания подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с киберкриминалом, что лишь усиливает мошенников, заявило российское посольство в Лондоне.
Так дипмиссия отреагировала на новые санкции британского правительства, «которые оно оправдывает необоснованными обвинениями в хакерских атаках, дезинформационных кампаниях и вмешательстве в политпроцессы других стран».
Посольство также назвало лицемерием обвинения против России «во вмешательстве в выборы в Молдавии и Армении». Кроме того, дипломаты назвали несостоятельными «попытки Лондона выставить Россию главной угрозой в цифровом пространстве».
Россия выступает за коллективную выработку универсальных норм и стандартов по борьбе с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), подчеркнули в посольстве. Дипмиссия также напомнила, что в 2024 году Генассамблея ООН одобрила разработанную по инициативе России Конвенцию против киберпреступности. «Однако Британия своими санкциями подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом. Тем самым только играет на руку интернет-мошенникам», — говорится в сообщении посольства.
Ранее британское правительство опубликовало уведомление о введении санкций против десяти руководителей и сотрудников проекта «Рыбарь», которых британские власти считают причастными к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».
Кроме того, британские власти ввели санкции против 14 россиян, которых Лондон связывает с ГРУ и считает причастными к киберпреступлениям против королевства. Осенью 2025 года Лондон уже вводил санкции против самого проекта «Рыбарь» и его руководителя Михаила Звинчука.
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