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В дипмиссии России заявили, что Лондон помогает кибермошенникам

Вводя санкции против России, Великобритания подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с киберкриминалом, что лишь усиливает мошенников, заявило российское посольство в Лондоне.

Источник: РБК

Вводя санкции против России, Великобритания подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с киберкриминалом, что лишь усиливает мошенников, заявило российское посольство в Лондоне.

Так дипмиссия отреагировала на новые санкции британского правительства, «которые оно оправдывает необоснованными обвинениями в хакерских атаках, дезинформационных кампаниях и вмешательстве в политпроцессы других стран».

Посольство также назвало лицемерием обвинения против России «во вмешательстве в выборы в Молдавии и Армении». Кроме того, дипломаты назвали несостоятельными «попытки Лондона выставить Россию главной угрозой в цифровом пространстве».

Россия выступает за коллективную выработку универсальных норм и стандартов по борьбе с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), подчеркнули в посольстве. Дипмиссия также напомнила, что в 2024 году Генассамблея ООН одобрила разработанную по инициативе России Конвенцию против киберпреступности. «Однако Британия своими санкциями подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом. Тем самым только играет на руку интернет-мошенникам», — говорится в сообщении посольства.

Ранее британское правительство опубликовало уведомление о введении санкций против десяти руководителей и сотрудников проекта «Рыбарь», которых британские власти считают причастными к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Кроме того, британские власти ввели санкции против 14 россиян, которых Лондон связывает с ГРУ и считает причастными к киберпреступлениям против королевства. Осенью 2025 года Лондон уже вводил санкции против самого проекта «Рыбарь» и его руководителя Михаила Звинчука.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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