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Италия приглашает Украину и Турцию в новую оборонную систему Европы

Глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто выступил с инициативой о формировании расширенной архитектуры безопасности на континенте. В её состав должны войти не только действующие члены Евросоюза, но и ряд других государств, включая Украину.

Глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто выступил с инициативой о формировании расширенной архитектуры безопасности на континенте. В её состав должны войти не только действующие члены Евросоюза, но и ряд других государств, включая Украину.

В интервью La Stampa министр отметил, что Соединённые Штаты планируют перебросить акценты в Индо-Тихоокеанский регион и сократить присутствие в Европе. По его мнению, это должно произойти постепенно, но европейцам необходимо подготовить долгосрочный ответ — собственную систему безопасности, охватывающую весь континент.

В качестве партнёров по новой модели Крозетто видит Украину, Молдову, Великобританию, Турцию, Норвегию, Швейцарию и балканские государства. Он подчеркнул, что ситуация меняется быстро, поэтому нужны новые механизмы реагирования.

Отдельно глава Минобороны предложил создать общеевропейский центр противодействия гибридным угрозам — кибератакам, дезинформации и пропаганде. Такая структура, по его задумке, улучшит обмен разведданными и координацию между союзниками.

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