Италия приглашает Украину и Турцию в новую оборонную систему Европы

В интервью La Stampa министр отметил, что Соединённые Штаты планируют перебросить акценты в Индо-Тихоокеанский регион и сократить присутствие в Европе. По его мнению, это должно произойти постепенно, но европейцам необходимо подготовить долгосрочный ответ — собственную систему безопасности, охватывающую весь континент.