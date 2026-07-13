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Девять стран Европы создадут с Украиной коалицию по ПРО

Лидеры девяти европейских государств — Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании — достигли договоренности о формировании коалиции с Украиной в сфере противоракетной обороны. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Источник: Reuters

«Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, наши изыскания и наш практический опыт, мы стремимся создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе», — говорится в документе. Как отмечается в заявлении, европейские страны намерены применить опыт Украины в области противовоздушной обороны.

В тексте подчеркивается, что проект имеет «исключительно оборонительный» характер. Деятельность коалиции будет сосредоточена на проведении научно-исследовательских и конструкторских работ. Уточняется, что коалиция открыта для присоединения других государств.

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