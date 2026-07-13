Девять стран Европы создадут с Украиной коалицию по ПРО

«Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, наши изыскания и наш практический опыт, мы стремимся создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе», — говорится в документе. Как отмечается в заявлении, европейские страны намерены применить опыт Украины в области противовоздушной обороны.