Путин разрешил еще 12 компаниям ограничить раскрытие данных

Президент России Владимир Путин расширил перечень компаний, которые могут сами решать, какую информацию о своей деятельности раскрывать. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в перечень добавлены 12 компаний, в том числе семь структур «Роснефти» — «РН-Аэро», «РН-Краснодарнефтегаз», «РН-Морской терминал Находка», «РН-Морской терминал Туапсе», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» и «РН-Юганскнефтегаз». Кроме того, в список вошли «Нефтегазтехнология-Энергия», «Базовый авиатопливный оператор», АО «Топливозаправочная компания “Кольцово”, ООО “Топливозаправочный комплекс Пулково” и “Удмуртэнергонефть”.
Кроме того, в указе обновлены сведения об АО «Научно-производственное объединение “РН-Буровая техника”.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Роснефти».
В ноябре 2023 года Путин подписал указ, который разрешил 46 компаниям самостоятельно определять состав и объем раскрываемой корпоративной информации. В перечень вошли «Роснефть», ряд ее дочерних структур, в том числе «Башнефть», а также Всероссийский банк развития регионов. Меру ввели в связи с необходимостью «принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия» США и других государств.
Компании получили право не раскрывать сведения, публикация которых может привести к введению ограничительных мер, однако такую информацию они обязаны направлять в Банк России.
Затем российский президент расширил перечень почти на 50 позиций в марте 2024 года. В него вошли Газпромбанк, «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг», «Газпром газораспределение», «Газпром трансгаз», несколько нефтеперерабатывающих заводов, а также Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), «Территориальная генерирующая компания № 1» и «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
В ноябре 2024 года аналогичное право получили НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».
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