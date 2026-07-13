Путин разрешил еще 12 компаниям ограничить раскрытие данных

В ноябре 2023 года Путин подписал указ, который разрешил 46 компаниям самостоятельно определять состав и объем раскрываемой корпоративной информации. В перечень вошли «Роснефть», ряд ее дочерних структур, в том числе «Башнефть», а также Всероссийский банк развития регионов. Меру ввели в связи с необходимостью «принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия» США и других государств.