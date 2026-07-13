Мэрия Тбилиси разрешила снести «Трубы Фуксаса» в парке Рике

Комплекс так и не был достроен. После вступления Кахи Каладзе в должность мэра Тбилиси объект приватизировали и выставили на торги по стартовой цене 96 млн лари ($36,3 млн). Аукцион проводили семь раз. В марте 2022 года «Трубы Фуксаса» купил бизнесмен Давид Хидашели за 10 млн лари ($3,8 млн). По условиям продажи предприниматель должен был в течение трех лет вложить деньги в создание музея вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочных и конференц-залов. Однако комплекс продолжил пустовать.