Воронежским депутатам запретили уезжать из региона без согласования

Депутаты Воронежской областной думы будут согласовывать свои выезды за пределы региона, сообщил председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, передает «МК Воронеж».
В ходе пресс-конференции в Доме журналистов Матузов отметил, что парламент завершил весенний этап работы, и хотя по правилам с середины июля до начала сентября объявлен перерыв, эти каникулы носят лишь формальный характер.
Он указал на то, что занятые на постоянной основе парламентарии обязаны ежедневно присутствовать на своих местах, в то время как представители, работающие непостоянно, продолжат деятельность в своих округах. Однако правило об обязательном согласовании поездок за пределы региона распространяется на всех.
«Мы всегда готовы оперативно собраться для проведения внеочередного заседания, если возникнет такая потребность», — подчеркнул Матузов.
В ходе пресс-конференции председатель областной думы также напомнил, что на прошлой неделе губернатор Александр Гусев провел заседание оперативного штаба. По его итогам в правительстве региона и во всех структурах свели к минимуму использование служебного транспорта из-за топливного кризиса в регионе.
«Мы понимаем, в какое время мы с вами живем, понимаем, что происходит на поле боевых действий, мы видим, как себя ведет наш враг, и видим, что происходит вокруг нефтеперерабатывающих заводов России. Как мы поступили? Ровно так же, как и правительство. Я на работу и с работы хожу пешком. Все выезды в муниципалитеты мы прекратили, за исключением острой необходимости», — сказал он (цитата по «РИА Воронеж»).
В январе 2023 года депутатов Госдумы обязали уведомлять о планируемых выездах за рубеж, за исключением служебных командировок по распоряжению спикера Думы.
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