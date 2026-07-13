Воронежским депутатам запретили уезжать из региона без согласования

«Мы понимаем, в какое время мы с вами живем, понимаем, что происходит на поле боевых действий, мы видим, как себя ведет наш враг, и видим, что происходит вокруг нефтеперерабатывающих заводов России. Как мы поступили? Ровно так же, как и правительство. Я на работу и с работы хожу пешком. Все выезды в муниципалитеты мы прекратили, за исключением острой необходимости», — сказал он (цитата по «РИА Воронеж»).