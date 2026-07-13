ЕС осудил олимпийский комитет за возвращение на соревнования россиян

По итогам встречи глав дипломатических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сделала заявление относительно позиции Международного олимпийского комитета. На брифинге для прессы она озвучила коллективное мнение министров по этому вопросу.