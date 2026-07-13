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ЕС осудил олимпийский комитет за возвращение на соревнования россиян

По итогам встречи глав дипломатических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сделала заявление относительно позиции Международного олимпийского комитета. На брифинге для прессы она озвучила коллективное мнение министров по этому вопросу.

По итогам встречи глав дипломатических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сделала заявление относительно позиции Международного олимпийского комитета. На брифинге для прессы она озвучила коллективное мнение министров по этому вопросу.

Европейские дипломаты выразили резкое неприятие шага МОК, который позволил российским спортсменам вновь участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Это решение вызвало единодушную критику со стороны всех 27 стран-участниц.

Каллас особо подчеркнула, что в Брюсселе расценивают этот демарш не иначе как молчаливое одобрение текущей военной эскалации.

По её словам, допуск атлетов из РФ фактически интерпретируется как солидарность с усилившимися действиями Москвы, направленными против украинских сил.

МОК пообещал содействовать выдаче виз российским спортсменам.

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