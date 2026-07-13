ЕС осудил олимпийский комитет за возвращение на соревнования россиян

Европейские дипломаты выразили резкое неприятие шага МОК, который позволил российским спортсменам вновь участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Это решение вызвало единодушную критику со стороны всех 27 стран-участниц.
Каллас особо подчеркнула, что в Брюсселе расценивают этот демарш не иначе как молчаливое одобрение текущей военной эскалации.
По её словам, допуск атлетов из РФ фактически интерпретируется как солидарность с усилившимися действиями Москвы, направленными против украинских сил.
МОК пообещал содействовать выдаче виз российским спортсменам.
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