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ПВО за день сбила 146 украинских дронов

Силы ПВО сбили за день 146 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

Источник: РБК

Силы ПВО сбили за день 146 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

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