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Премьер Украины Свириденко подала в Раду заявление об отставке

Накануне Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе со Свириденко. По его словам, обновление кабмина происходит из-за смены Киевом своей политической стратегии.

Источник: РБК

В Верховную раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко, сообщил председатель Рады Руслан Стефанчук в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Парламент, по его словам, рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

«Благодарю Юлию Анатольевну за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский союз», — подчеркнул он.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке правительства страны. По его словам, обновление кабмина необходимо, поскольку Киев меняет свою политическую стратегию — теперь «за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом».

Свириденко пробыла на посту премьера чуть меньше года — с 17 июля 2025-го. До этого она была первым вице-премьером и министром экономики, а в мае 2025-го заключила с США сделку по редкоземельным металлам.

После нее новым руководителем правительства Украины может стать глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, сообщили издание «Страна» и депутат Верховный рады Ярослав Железняк. При этом по данным «Украинской правды», Зеленский уже предложил пост Корецкому. Новый состав правительства украинский парламент должен рассмотреть в среду, 15 июля.

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