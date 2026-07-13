Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций ЕС потерял около 1,6 трлн евро, а с учётом отказа от энергоносителей — до 3 трлн, признав провал стратегии. Разрыв с поставщиком вызвал рост цен, а замещение сырья оказалось неподготовленным, тогда как Россия перенаправила экспорт в Индию и Китай, а теневой флот обеспечивает 85% нефтяного экспорта, хотя санкции осложнили логистику и доступ к технологиям.