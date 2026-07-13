У Киева почти не осталось ракет для «пэтриотов», необходимых для борьбы с баллистикой

Ранее сообщалось, что возможная передача Украине лицензии на выпуск систем Patriot не даст быстрого эффекта. По оценке специалистов, только запуск опытного производства может занять от одного до двух лет, а выход на заметные объёмы потребует ещё больше времени из-за сложности ракет-перехватчиков и отсутствия их производства на украинской территории.