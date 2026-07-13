Великобритания заключила сделку с ЕС по поддержке Украины на €90 млрд

Соглашение стало результатом переговоров между Великобританией и Евросоюзом, начатых после саммита Европейского политического сообщества в мае. В британском правительстве назвали его важным шагом в развитии сотрудничества Лондона и Брюсселя в сфере обороны и безопасности.