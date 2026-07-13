Путин об ударах по России: «Будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее»

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они не пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал Путин, осмотрев выставку Народного фронта «Все для Победы!», на которой президенту, в частности, продемонстрировали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».