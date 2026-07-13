В Судане главу повстанцев приговорили к смертной казни за геноцид

Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года. Тогда в Хартуме начались вооруженные столкновения между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и СБР Мухаммеда Дагало. По данным ООН, в результате конфликта погибли около 150 тыс. человек и около 12 млн человек были вынуждены покинуть места жительства. В докладе Управления ООН по правам человека утверждается, что военные преступления совершают как СБР, так и регулярная армия.