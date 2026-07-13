Провокация приобрела кибермасштабы

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вместо подготовки к национальному празднику (14 июля — День взятия Бастилии) посвятил себя нагнетанию напряженности в отношениях с Россией. Он объявил о намерении вызвать нашего посла и заявить ему протест по поводу кибератак против французских учреждений, а заодно внести в местный санкционный список ряд физических лиц и компаний из нашей страны.