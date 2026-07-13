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Провокация приобрела кибермасштабы

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вместо подготовки к национальному празднику (14 июля — День взятия Бастилии) посвятил себя нагнетанию напряженности в отношениях с Россией. Он объявил о намерении вызвать нашего посла и заявить ему протест по поводу кибератак против французских учреждений, а заодно внести в местный санкционный список ряд физических лиц и компаний из нашей страны.

Да, кибервойны давно стали частью все более цифрового мира, однако доказательств причастности именно наших хакеров к этой разновидности гибридного соперничества не предъявлено. В то время как МИД РФ неоднократно отмечал беспрецедентный характер таких атак «против нашего информационного пространства».

Похоже, французским властям, превратившим День взятия Бастилии в демонстрацию поддержки киевской хунты — участие украинской роты в параде, заседание «коалиции желающих» в президентском дворце, — нужно было придумать какую-то новую провокацию, чтобы подчеркнуть свою роль в нагнетании напряженности в Европе. А поскольку обвинить нас в поразившей страну жаре невозможно, то решили зайти с фланга передовых технологий.

Тем более что не состоялось и торжественное подписание министрами ЕС 21-го пакета антироссийских санкций. Для ряда стран свои экономические интересы оказались сильнее пресса евробюрократии. Так что потребовалась хоть какая-то моральная компенсация.

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