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Зеленский чуть не поцеловал Макрона в губы у входа в Елисейский дворец

Владимир Зеленский чуть не поцеловал в губы президента Франции Эммануэля Макрона, когда прибыл в Елисейский дворец на ужин. Конфуз сразу разлетелся по соцсетям.

Зеленский почти поцеловал Макрона в губы в Елисейском дворце. Видео © X / SprinterPress.

Кроме того, украинский лидер наградил французского президента одной из высших государственных наград Украины — орденом Свободы.

Напомним, Зеленский проведёт переговоры с Эмманюэлем Макроном, а затем начнётся встреча «коалиции желающих» с участием не менее 25 глав государств. Вместе с Макроном сопредседателями выступят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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