Зеленский чуть не поцеловал Макрона в губы у входа в Елисейский дворец

Зеленский почти поцеловал Макрона в губы в Елисейском дворце. Видео © X / SprinterPress.
Кроме того, украинский лидер наградил французского президента одной из высших государственных наград Украины — орденом Свободы.
Напомним, Зеленский проведёт переговоры с Эмманюэлем Макроном, а затем начнётся встреча «коалиции желающих» с участием не менее 25 глав государств. Вместе с Макроном сопредседателями выступят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
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