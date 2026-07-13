Мирошник объяснил, зачем Зеленский меняет правительство именно сейчас

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение сменить правительство на Украине, так как ему нужно избавиться от наследия экс-главы офиса Андрея Ермака. С таким мнением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире «Радио “Комсомольская правда”.
Мирошник предположил, что для обновления кабмина есть несколько поводов, включая продолжающуюся борьбу между Зеленским и между людьми, которые стоят за НАБУ.
«Ему необходимо сегодня избавиться от наследия Ермака. А вот Ермак — главный фигурант, то есть на сегодняшний день он, по крайней мере, в западных публикациях», — заявил Мирошник.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, когда меняется правительство, Зеленский пытается отвести от себя удар.
«Ему нужно на кого-то повесить эту ответственность и вместе с ними утопить благополучно тех людей, которые как-то связаны», — заключил он.
Ранее KP.RU писал, что Зеленский принял решение сделать кадровые изменения в правительстве Украины. В связи с этим свой пост покидает премьер-министр страны Юлия Свириденко.