Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров стал опасен для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом на радио «Комсомольская правда» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Федоров опасен для Зеленского, поэтому я не исключаю вариантов, что он попытается его слить. Зеленский тут же на него навесил ответственность за ТЦК, за насильственную мобилизацию, и Федоров в этом смысле оказался бессилен», — пояснил дипломат.
По словам Мирошника, Федоров ничего не может сделать в этой ситуации, поскольку такие решения являются однозначным требованием Запада. Спонсоры киевского режима настаивают на проведении мобилизации и наборе «пушечного мяса». И если Федоров покинет свой пост, Зеленский будет не против, если на этом месте окажется другой человек.
«Тем более, что из Федорова уже кое-что выжили, а можно отправить его в утиль», — резюмировал Мирошник.