Мирошник: Федоров стал опасен для Зеленского, он попытается его слить

По словам Мирошника, Федоров ничего не может сделать в этой ситуации, поскольку такие решения являются однозначным требованием Запада. Спонсоры киевского режима настаивают на проведении мобилизации и наборе «пушечного мяса». И если Федоров покинет свой пост, Зеленский будет не против, если на этом месте окажется другой человек.