Франции необходимо готовиться к будущим военным конфликтам, поэтому оборонной промышленности следует наращивать производство, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 13 июля в отеле «Бриенн» перед военнослужащими накануне Дня взятия Бастилии. Выдержки из его выступления опубликованы на сайте Минобороны страны.
«Да, мы должны готовиться к грядущим войнам. Но не будем заблуждаться: наша способность вести их будет зависеть от нашей сегодняшней кредитоспособности. Нынешние войны мы должны выиграть», — подчеркнул французский лидер.
Макрон добавил, что боевые действия на Украине и риски, выявленные в Национальном стратегическом обзоре, ясно показывают, что стабильность в Европе «определяет уже не запас, а поток». «Не существующие арсеналы, а способность производить оружие отпугнет противников», — отметил Макрон.
Он призвал продолжать инвестировать как государственные, так и частные средства в сферу вооружений, а также ускорить трансформацию оборонной промышленности. «Наши предприятия в этом секторе должны привыкать брать на себя больше рисков, производить быстрее», — заявил французский президент.
По его словам, способность Франции отвечать на вызовы 2030 года определят ее возможности «удерживать украинский фронт, быть там, где нас ждут партнеры на Ближнем и Среднем Востоке», а также удерживать позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из Парижа ранее уже звучали призывы готовиться к войнам. Осенью прошлого года начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией. По его словам, у Европы достаточно экономической и демографической мощи для сдерживания Москвы, но ей не хватает готовности «принять страдания для самозащиты».
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказывал мнение, что альянс станет следующей целью для России. Премьер-министр Польши Дональд Туск также не исключал, что рост числа инцидентов с дронами, нарушающими воздушное пространство стран Балтии, может привести к военным действиям.
Европа «движется семимильными шагами» к войне с Россией, говорил российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский. При этом российские власти отвергают возможность нападения на страны НАТО. Как заявлял президент Владимир Путин, Москва не заинтересована в войне со странами НАТО и не имеет к ним территориальных претензий.
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