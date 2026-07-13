Макрон призвал Францию готовиться к грядущим войнам

Из Парижа ранее уже звучали призывы готовиться к войнам. Осенью прошлого года начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией. По его словам, у Европы достаточно экономической и демографической мощи для сдерживания Москвы, но ей не хватает готовности «принять страдания для самозащиты».