Надеждин предстанет перед судом 17 июля из-за видео со снимком Навального

До пятницы я совершенно свободен! Уж не знаю, что там наверху происходит. Как только привезли в ОВД, сказали, что вот сейчас оформим протокол — и сразу в суд. Но в итоге два часа ждали, когда повезут в суд. А потом вынесли повестку на пятницу. Это ж неспроста", — написал он, прикрепив фотографию повестки.