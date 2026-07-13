Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от должности президента республики Тамаша Шуйока, передает Index.
В ходе голосования 139 парламентариев выступили за, шесть против, воздержавшихся нет. Члены фракции партии «Тиса» и представители правительства после подсчета голосов встали и начали аплодировать. При этом представители партий ФИДЕС и КНДП в голосовании участия не принимали.
«Срок полномочий действующего президента республики истекает на следующий день после вступления поправки в силу. После истечения срока полномочий Национальное собрание избирает нового главу государства сроком до пяти лет, до вступления в силу новой Конституции», — говорится в одном из пунктов принятой поправки.
Конфликт между премьер-министром Петером Мадьяром и президентом продолжается с апреля, когда партия «Тиса» победила на парламентских выборах и получила конституционное большинство. Тогда Мадьяр призвал Шуйока добровольно уйти в отставку.
После вступления в должность премьер-министра он вновь потребовал от президента покинуть пост до 31 мая, заявив, что глава государства не может быть символом единства нации, поскольку во время правления Виктора Орбана не выступал против действий прежних властей. Шуйок отказался выполнять ультиматум, подчеркнув, что Конституция Венгрии не предусматривает отставку президента по политическим мотивам.
В начале июля 17-я поправка была внесена в парламент. Через неделю Мадьяр заявил, что если Шуйок не подпишет поправку о своей отставке в течение пяти дней, ему объявят импичмент.
В июне премьер называл изменения в венгерском правительстве частью операции «Очищающий огонь». По его словам, ее цель — «избавить Венгрию от коррупции и мафии». Премьер также обвинил Шуйока в попытке «конституционного переворота» и заявил, что стране необходима реформа государственных институтов.
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