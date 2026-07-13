Парламент Венгрии принял поправку к Конституции об отстранении президента

После вступления в должность премьер-министра он вновь потребовал от президента покинуть пост до 31 мая, заявив, что глава государства не может быть символом единства нации, поскольку во время правления Виктора Орбана не выступал против действий прежних властей. Шуйок отказался выполнять ультиматум, подчеркнув, что Конституция Венгрии не предусматривает отставку президента по политическим мотивам.