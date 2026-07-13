Ни слова про санкции: Трамп попросил Сенат принять в честь Грэма* закон, к которому тот не имел отношения

В своей публикации Трамп выразил убеждение, что Китай и ряд иных государств стремятся получить тотальный контроль над указанной отраслью. Аналогичные опасения он высказал и относительно технологий искусственного интеллекта. Президент подчеркнул, что нельзя позволить Пекину одержать верх ни в одном из этих направлений.