Глава МИД Ирана назвал Тегеран вечным стражем Ормузского пролива

Как сообщается, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия якобы стали ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.