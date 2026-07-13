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Глава МИД Ирана назвал Тегеран вечным стражем Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран «всегда был стражем Ормузского пролива и останется им навсегда».

Источник: Reuters

Соответствующее сообщение было опубликовано главой иранского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона взимать сбор в размере 20% со всех грузов, следующих через Ормузский пролив. По его словам, эти средства пойдут на компенсацию расходов, связанных с обеспечением безопасности судоходства в данном районе.

«Президент Соединенных Штатов абсолютно прав. Кто бы не обеспечивал безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, стоит компенсировать его услуги. Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда», — написал Аракчи.

Глава МИД Ирана также отметил, что 20% — это «разумеется, слишком много», и добавил, что Тегеран будет справедливым в данном вопросе.

Как сообщается, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия якобы стали ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

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