Глава МИД Ирана назвал Тегеран вечным стражем Ормузского пролива

Соответствующее сообщение было опубликовано главой иранского внешнеполитического ведомства в соцсети X.
Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона взимать сбор в размере 20% со всех грузов, следующих через Ормузский пролив. По его словам, эти средства пойдут на компенсацию расходов, связанных с обеспечением безопасности судоходства в данном районе.
«Президент Соединенных Штатов абсолютно прав. Кто бы не обеспечивал безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, стоит компенсировать его услуги. Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда», — написал Аракчи.
Глава МИД Ирана также отметил, что 20% — это «разумеется, слишком много», и добавил, что Тегеран будет справедливым в данном вопросе.
Как сообщается, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия якобы стали ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.